Enzy Storia Ungkap Komunikasi Terakhir dengan Vidi Aldiano, Gerakan Tangan Itu...
jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Enzy Storia mengungkapkan komunikasi terakhirnya dengan mendiang Vidi Aldiano.
Enzy menuturkan dirinya hampir setiap hari berkomunikasi dengan sahabatnya itu, bahkan hingga menjelang kepergian Vidi Aldiano.
Perempuan 33 tahun tersebut mengatakan dirinya masih bertemu dan bercanda dengan Vidi Aldiano sehari sebelum sahabatnya itu mengembuskan napas terakhirnya.
"Aku hampir tiap hari ya komunikasi sama Vidi jadi sebelum Vidi ngedrop juga masih komunikasi. H-1 Vidi pergi juga aku masih ketemu sama Vidi, masih bercanda sama Vidi," ujar Enzy Storia di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (8/3).
Namun, Vidi Aldiano saat itu sudah tak lagi bisa merespons Enzy Storia.
Meski begitu, suami Sheila Dara tersebut masih berusaha untuk memberikan respons lewat gerakan tangan.
Enzy Storia mengatakan, hal itu sudah cukup membuatnya merasa senang, karena dia merasa sahabatnya itu tahu bahwa dirinya hadir untuknya.
"Vidi enggak bisa merespons aku, tetapi cuma Vidi kasih gerakan tangan begitu yang dia tahu ada aku di situ gitu. Itu sudah bikin aku cukup happy dia tahu aku hadir buat dia," tuturnya.
