EORMC Luncurkan Strategi Keuangan Hijau, Dorong Industri Kripto Lebih Rendah Karbon
jpnn.com, JAKARTA - Platform trading kripto EORMC resmi meluncurkan strategi keuangan hijau melalui program bertajuk “Program Keuangan Kripto Berkelanjutan”.
Kepala Pengembangan Berkelanjutan EORMC, Granger mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mendorong industri kripto bergerak ke arah yang lebih rendah karbon, transparan, dan sejalan dengan standar ESG (Environmental, Social, and Governance).
"Sebagai platform yang berada di bawah pengawasan SEC dan FinCEN Amerika Serikat, EORMC mengintegrasikan konsep keberlanjutan ke dalam strategi pengembangan 3.0," kata Granger dalam keterangannya, Selasa (26/5).
Dia menyebutkan strategi itu mencakup tiga fokus utama, yakni optimasi efisiensi energi, mekanisme pelacakan jejak karbon, serta pembangunan jaringan daya komputasi hijau.
Dalam implementasinya, EORMC memanfaatkan AI Engine yang dikembangkan sendiri untuk membangun sistem penjadwalan energi cerdas.
"Teknologi tersebut diklaim mampu mengoptimalkan alokasi node server global dan sumber daya komputasi secara dinamis berdasarkan kondisi pasokan serta permintaan energi secara real time," lanjutnya.
Melalui sistem itu, EORMC menargetkan peningkatan efisiensi energi platform lebih dari 30 persen.
Perusahaan juga berkomitmen menerbitkan laporan penggunaan energi yang telah diverifikasi pihak ketiga secara berkala guna menjaga transparansi operasional.
