menu
JPNN.comJPNN.com
Epson Hadirkan Teknologi Printer Hemat Listrik 85 Persen, Bebas Debu & Minim Gangguan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Teknologi Heat-Free yang dihadirkan Epson mampu mengurangi konsumsi listrik hingga 85 persen, sekaligus memungkinkan printer siap digunakan lebih cepat tanpa menunda akibat waktu pemanasan. Foto: Dokumentasi Epson

jpnn.com, JAKARTA - Epson sebagai pemimpin teknologi global menghadirkan definisi baru tentang solusi printing yang bertanggung jawab bagi bisnis modern.

Melalui pendekatan Dust-Free, Heat-Free, dan Stress-Free, Epson membantu organisasi dapat mencapai produktifikas kerja lebih tinggi dan pada saat yang sama mampu mengurangi dampak lingkungan, mengelola biaya operasional dengan lebih efektif, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan berpusat pada manusia.

Dukung Ruang Kerja Lebih Bersih dengan Teknologi Dust-Free Epson

Baca Juga:

Kualitas udara dalam ruangan kini menjadi perhatian penting, terutama di lingkungan kantor dengan tingkat hunian tinggi.

Berdasarkan studi terbaru dari Korea Institute of Industrial Technology and Testing, beberapa model Epson (AM-C4000, AM-C400, dan L6490) menunjukkan tingkat emisi partikel debu halus dan ultra-halus yang sangat rendah dalam kondisi pengujian tertentu.

Dengan pendekatan Dust-Free, teknologi inkjet bisnis Epson membantu menciptakan ruang kerja yang lebih bersih, sehingga karyawan dapat bekerja dengan lebih fokus tanpa gangguan dari lingkungan sekitar.

Baca Juga:

Hemat Energi dengan Teknologi Heat-Free

Berbeda dengan printer laser konvensional, printer inkjet bisnis Epson tidak memerlukan panas dalam proses pencetakan.

Epson mendefinisikan ulang solusi printing yang lebih bertanggung jawab untuk bisnis di Asia Tenggara melalui pendekatan Dust-Free, Heat-Free, dan Stress-Free

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI