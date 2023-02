Epson Indonesia Meluncurkan Printer Multifungsi, Diklaim Lebih Ramah Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Epson Indonesia resmi meluncurkan jajaran produk printer bisnis multifungsi terbaru di Jakarta, Jumat (17/2).

Mengusung tema Love the Life You Live: Sustainable for The Future, Epson menghadirkan solusi mencetak yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan.

Adapun jajaran printer itu, yakni Workforce Enterprise AM-C4000, C5000, dan C6000.

Printer tersebut memiliki kecepatan cetak secara berurutan 40, 50, 60 halaman per menit.

AM-C6000 memiliki fitur kecepatan pindai dokumen A4 yang lebih tinggi, meningkat dari 110ipm menjadi 120ipm, dan secara signifikan jauh lebih ringkas disbanding produk pendahulunya.

Bobot printer itu jauh berkurang dari 177.1Kg menjadi 99.4kg, sehingga memudahkan instalasi di kebanyakan ruangan perkantoran.

Produk baru ini juga dilengkapi dengan Layar Panel Sentuh berukuran 10.1 inchi dan nilai TEC yang berkurang dari 0.41kWh menjadi 0.25kWh.

WorkForce Enterprise seri AM terbaru ini ditenagai oleh Teknologi Bebas Panas Epson, yang sepenuhnya menghilangkan panas pada proses pengeluaran tinta.