Epson Luncurkan Seri Printer All-in-One EcoTank Generasi Terbaru, Cocok untuk UMKM

Epson resmi meluncurkan seri printer All-in-One EcoTank generasi terbaru: : L4360, L6370, dan L6390, yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis. Foto: Dokumentasi Epson

jpnn.com, JAKARTA - Epson resmi meluncurkan seri printer All-in-One EcoTank generasi terbaru: L4360, L6370, dan L6390.

Perusahaan printer Ink Tank No. 1 di dunia itu merancang ketiga model tersebut untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) meningkatkan efisiensi, mengendalikan biaya operasional, sekaligus menjaga kualitas cetak profesional di setiap pekerjaan.

Seperti diketahui, dalam kondisi bisnis yang menuntut efisiensi tinggi, kekhawatiran utama mengenai meningkatnya biaya operasional bagi 72,2 persen pelaku UMKM.

Epson menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan solusi cetak yang hemat energi, tangguh, dan mudah dioperasikan serta dirancang khusus untuk mendukung bisnis agar tetap produktif dan kompetitif.

Solusi Andal dengan Teknologi Heat-Free

Sebagai penerus dari model L4260, L6270, dan L6290, seri EcoTank terbaru ini dilengkapi teknologi Heat-Free Epson, yang memungkinkan proses cetak tanpa panas.

Hasilnya, printer dapat mencetak lebih cepat, dengan konsumsi daya lebih rendah, dan masa pakai lebih panjang.

Epson meluncurkan seri printer All-in-One EcoTank generasi terbaru yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis

