Epson Meluncurkan Printer SureColor V4000 yang Mendukung Bisnis Terus Berkembang
jpnn.com, JAKARTA - Epson sebagai pemimpin dalam teknologi pencetakan profesional meluncurkan SureColor V4000, printer UV flatbed terbaru yang memperluas jajaran SureColor V-Series.
Hadir untuk menjawab kebutuhan bisnis yang semakin beragam, printer ini memungkinkan pengguna menghasilkan berbagai produk custom, signage, display, hingga cetakan berkualitas foto secara lebih fleksibel.
Permintaan terhadap produk personalisasi dan signage yang unik terus berkembang di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik 1.
Kondisi ini mendorong semakin banyak bisnis untuk menghadirkan produk sesuai kebutuhan pelanggan dengan jumlah produksi yang lebih fleksibel dan waktu pengerjaan yang lebih singkat.
Menjawab kebutuhan tersebut, SureColor V4000 menghadirkan teknologi UV flatbed dalam desain yang ringkas.
Solusi ini memungkinkan bisnis membawa lebih banyak proses produksi ke dalam perusahaan, mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, sekaligus menjaga kualitas hasil cetak tetap konsisten.
Dengan menggabungkan kualitas gambar, produktivitas, dan kemudahan pengoperasian, SureColor V4000 memberikan fleksibilitas bagi bisnis untuk mengembangkan lebih banyak aplikasi cetak tanpa membutuhkan ruang produksi yang
besar.
Cetak Lebih Besar, Tetap Hemat Ruang
SureColor V4000 dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang membutuhkan kemampuan mencetak dalam format lebih besar, pada media dengan ketebalan yang beragam, serta untuk volume produksi yang lebih tinggi.
Epson meluncurkan SureColor V4000, printer UV flatbed terbaru yang memperluas jajaran SureColor V-Series yang mendukung bisnis terus berkembang
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