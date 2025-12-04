Epy Kusnandar Sempat Ingin Dimakamkan di Garut, Tetapi tak Jadi Karena Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Epy Kusnandar telah dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Kamis (4/12).

Epy sebelumnya sempat menyampaikan keinginannya untuk dimakamkan dekat makam ibunya di Garut, Jawa Barat.

Namun, kini diputuskan jenazah pemain sinetron Preman Pensiun itu dimakamkan di Jakarta.

Adik Epy Kusnandar, Deniar Hendarsa, mengatakan, sang kakak memang pernah berwasiat ingin dimakamkan di Garut.

"Iya, pernah dan itu beliau sendiri yang minta. Minta dimakamkan di samping ibu di Garut. Jauh sebelum ibu meninggal juga," ujar Deniar Hendarsa di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan Rabu (3/12) malam.

Keinginan itu ternyata sudah sejak lama, bahkan lokasi pemakaman pun telah ditentukan.

"Ibu sudah mematok, ini makam ibu di sini, nanti Epy di sini. Di sebelahnya itu kakek," kata Deniar.

Akan tetapi, jenazah Epy Kusnandar akhirnya dimakamkan di TPU Jeruk Purut dengan pertimbangan dari pihak keluarga.