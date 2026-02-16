Equity Life Indonesia Berikan Perlindungan untuk Peserta Planet Sports Run 2026

jpnn.com, JAKARTA - Ajang lari tahunan Planet Sports Run 2026 kembali digelar meriah pada 15 Februari 2026 di ICE BSD, Kota Tangerang.

Selain menghadirkan atmosfer kompetisi dan gaya hidup sehat, event juga memberikan nilai tambah berupa perlindungan asuransi bagi seluruh peserta.

Sebagai official life insurance partner, Equity Life Indonesia menyediakan perlindungan sejak fase race pack collection hingga hari perlombaan.

Para pelari mendapatkan jaminan risiko meninggal dunia akibat penyakit atau kecelakaan, cacat tetap total maupun sebagian akibat kecelakaan, hingga biaya perawatan rumah sakit karena kecelakaan selama kegiatan berlangsung.

Kehadiran perlindungan itu menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung gaya hidup aktif yang aman.

Chief Business Officer Equity Life Indonesia, Dewi Puri Mayang Anten, menegaskan bahwa olahraga seharusnya berjalan beriringan dengan rasa aman.

Menurutnya, perlindungan yang tepat memungkinkan peserta tampil maksimal dengan kepercayaan diri lebih tinggi.

Tidak hanya fokus pada aspek proteksi, Equity Life Indonesia juga meramaikan acara melalui booth interaktif.