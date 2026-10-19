Era AI Jadi Tantangan Komunikasi Publik, GPR Institute Gelar Forum dan Penghargaan 2026

jpnn.com - GPR Institute menggelar 6th GPR Forum & Awarding Ceremony 2026 di Grand Capitol Ballroom, Manhattan Hotel, Jakarta, Selasa (13/10).

Kegiatan ini menjadi ajang apresiasi bagi instansi pemerintah, pemimpin, dan praktisi komunikasi publik yang dinilai berkontribusi dalam memperkuat komunikasi pemerintah di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Mengusung tema AI for GPR: Membangun Komunikasi Publik Pemerintah yang Efektif, Terpercaya, Adaptif, dan Beretika di Era Artificial Intelligence, acara ini menghadirkan tiga kategori penghargaan utama, yakni 6th TOP GPR Award 2026, 4th TOP GPR Figure Award 2026, dan 4th TOP GPR Leader Award 2026.

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Founder GPR Institute Prof. Dr. Widodo Muktiyo mengatakan pemanfaatan AI membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik. Namun, penggunaan teknologi harus tetap diimbangi dengan integritas dan penguatan sumber daya manusia.

“Teknologi harus tetap ditempatkan sebagai instrumen pendukung. Esensi komunikasi publik terletak pada kemampuan pemerintah membangun dialog, memahami kebutuhan masyarakat, serta menjaga kepercayaan melalui informasi yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab,” kata Widodo dalam keterangannya, Senin (19/10).

Direktur GPR Institute Arief Munajad menilai tantangan komunikasi publik saat ini tidak sebatas menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Menurut dia, komunikasi pemerintah juga harus mampu membangun pemahaman, menjaga reputasi, dan memperkuat kepercayaan publik.

“Teknologi boleh mempercepat komunikasi, tetapi kepercayaan tetap membutuhkan proses,” ujar Arief.