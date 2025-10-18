Era Baru Hangtuah Jakarta di Bawah Harryadin Mahardika, Targetkan Lompatan Besar di IBL 2026
jpnn.com - Komposisi manajemen Hangtuah Jakarta resmi mengalami perubahan dengan masuknya Harryadin Mahardika.
Pria kelahiran 14 Agustus 1980 itu menduduki posisi sebagai Presiden Klub menggantikan Muhammad Husein Fadlulloh.
Misi Besar Hangtuah Jakarta
Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia membawa misi besar untuk menjaga konsistensi Hangtuah di kancah basket nasional.
Performa Hangtuah sendiri menunjukkan peningkatan. Musim lalu, tim berjuluk Jagoan Kebayoran Baru itu berhasil menembus babak playoff.
Raihan tersebut menyamai pencapaian terakhir mereka pada IBL 2022 ketika tampil di babak Top 8.
"Manajemen baru ingin melanjutkan visi dari manajemen sebelumnya dengan membawa Hangtuah Jakarta menjadi salah satu klub yang disegani serta terbaik di IBL."
"Tentu saja, ini adalah sebuah usaha jangka panjang yang tidak bisa dicapai secara instan. Karena itu, manajemen baru akan belajar dari kekurangan maupun kekuatan yang telah dibangun oleh manajemen sebelumnya," ungkap pria asal Madiun itu saat dihubungi JPNN.com.
Hangtuah Targetkan 4 Besar IBL 2026
Dengan komposisi manajemen baru, Hangtuah membidik target lebih tinggi pada IBL 2026.
Hangtuah Jakarta punya harapan tinggi di bawah nakhoda Harryadin Mahardika sebagai Presiden Klub yang baru
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Liga Mahasiswa Ubah Aturan Pemain IBL, Seluruh Kampus Kini Punya Peluang Sama Besar!
- Dewa United Banten Rekrut Pelatih Baru untuk Bersaing di BCL Asia Tahun Depan
- Format Pemain Asing di IBL 2026 Diubah, 3 Pemain Bisa Dimainkan Bersamaan
- Jumlah Kontestan Berkurang, IBL 2026 Keukeuh Gunakan Sistem Kandang dan Tandang
- Satria Muda Legawa Melepas Ali Bagir ke Liga Jepang, Siapa Penggantinya?
- Cara Satria Muda Mencari Restu Masyarakat Kota Bandung untuk IBL 2026