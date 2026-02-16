Era Baru Kreativitas, Yamaha Rilis Senjata Pamungkas Streaming & Produksi Musik
jpnn.com, JAKARTA - Yamaha Corporation baru saja menggebrak pasar audio global dengan meluncurkan dua lini produk revolusioner, yaitu Digital Mixing Console Seri MGX dan Audio Interface Seri URX.
Lini produk terbaru itu bukan sekadar perangkat keras biasa.
Yamaha merancang produk itu khusus untuk menjawab kebutuhan alur kerja modern yang serba cepat, praktis, tetapi tetap menuntut kualitas audio kelas atas.
"Bagi Anda yang sudah akrab dengan Seri MG yang ikonik, Seri MGX hadir sebagai versi digital yang jauh lebih canggih," kata Technical Marketing PT Yamaha Musik Indonesia Distributor (YMID), Gabriel Gunawan, Senin (16/2).
Mixer itu mewarisi pengoperasian intuitif pendahulunya, tetapi kini dilengkapi dengan audio internal berkualitas tinggi yang mendukung audio multi-channel 32-bit / 96 kHz.
"Juga integrasi video untuk varian "V", di mana model MGX16V dan MGX12V menghadirkan fungsi HDMI-USB video audio interface untuk memudahkan integrasi video secara langsung," ujarnya.
Dari sisi desain, Yamaha menyediakan dalam balutan warna Hitam (B) dan Putih (W) yang estetik untuk mempercantik setup studio.
Sementata, pada seri URX Seri URX, merupakan USB audio interface kelas profesional yang menghadirkan performa audio terdepan di kelasnya.
Era baru kreativitas, Yamaha merilis senjata pamungkas streaming dan produksi musik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP 2026: Fabio Quartararo Ungkap Masalah Besar Yamaha V4
- Yamaha Aerox Alpha Warna Baru Goda Pengunjung IIMS 2026, Harga Termurah Rp 29,9 Juta
- MotoGP 2026: Quartararo Mengalami Kecelakaan, Paddock Yamaha Sontak Mencekam
- Yamaha Akhirnya Merilis Skuter Listrik EC-06, Harganya Rp 30 Jutaan
- Valentino Rossi Menjajal Sirkuit Mandalika, Yamaha dan Cargloss Turun Tangan
- Rilis Album Heart String, Saphira Adya Ungkap Cerita Begini