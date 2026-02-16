menu
Era Baru Kreativitas, Yamaha Rilis Senjata Pamungkas Streaming & Produksi Musik
Era baru kreativitas, Yamaha merilis senjata pamungkas streaming dan produksi musik. Foto dok. Yamaha

jpnn.com, JAKARTA - Yamaha Corporation baru saja menggebrak pasar audio global dengan meluncurkan dua lini produk revolusioner, yaitu Digital Mixing Console Seri MGX dan Audio Interface Seri URX.

Lini produk terbaru itu bukan sekadar perangkat keras biasa.

Yamaha merancang produk itu khusus untuk menjawab kebutuhan alur kerja modern yang serba cepat, praktis, tetapi tetap menuntut kualitas audio kelas atas.

"Bagi Anda yang sudah akrab dengan Seri MG yang ikonik, Seri MGX hadir sebagai versi digital yang jauh lebih canggih," kata Technical Marketing PT Yamaha Musik Indonesia Distributor (YMID), Gabriel Gunawan, Senin (16/2).

Mixer itu mewarisi pengoperasian intuitif pendahulunya, tetapi kini dilengkapi dengan audio internal berkualitas tinggi yang mendukung audio multi-channel 32-bit / 96 kHz. 

"Juga integrasi video untuk varian "V", di mana model MGX16V dan MGX12V menghadirkan fungsi HDMI-USB video audio interface untuk memudahkan integrasi video secara langsung," ujarnya.

Dari sisi desain, Yamaha menyediakan dalam balutan warna Hitam (B) dan Putih (W) yang estetik untuk mempercantik setup studio.

Sementata, pada seri URX Seri URX, merupakan USB audio interface kelas profesional yang menghadirkan performa audio terdepan di kelasnya.

Era baru kreativitas, Yamaha merilis senjata pamungkas streaming dan produksi musik.

