Era Baru Persib Dimulai, Igor Tolic Kirim Pesan Menyentuh untuk Bobotoh
jpnn.com, BANDUNG - Era baru Persib Bandung akan dimulai. Igor Tolic siap menorehkan sejarah sebagai pelatih kepala.
Igor Tolic sebelumnya adalah tangan kanan Bojan Hodak yang datang ke Persib pada musim 2024.
Beberapa kali, Igor menggantikan Hodak yang harus absen mendampingi tim dalam pertandingan.
Pengalamannya membantu Hodak sebagai staf pelatih, Igor pun dipercaya jadi suksesor Hodak yang mengundurkan diri seusai mengantarkan Persib juara ke tiga kalinya.
Tugas pertama Igor sebagai pelatih ialah mendampingi tim di kompetisi Shopee Cup Asean Club Championship (ACC) 2026.
Igor pun membawa pesan untuk Bobotoh dalam laga internasional pertamanya.
"Kami akan mewakili kota kami, masyarakat kami, dan jutaan Bobotoh yang berdiri di belakang lambang ini dengan penuh kebanggaan dan semangat."
"Setiap kali kami melangkah ke lapangan, kami membawa harapan mereka dan kami memiliki tanggung jawab untuk bisa membuat mereka bangga," kata Igor, Sabtu (13/6).
Pelatih baru Persib, Igor Tolic mengajak Bobotoh bersatu menghadapi tantangan empat kompetisi musim depan dengan semangat dan kerendahan hati.
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