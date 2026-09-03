Era Baru, Pizza Hut Indonesia Hadirkan Feed Good Times Kolaborasi Bersama Diskoria

jpnn.com, JAKARTA - Pizza Hut Indonesia menghadirkan era baru melalui Feed Good Times.

Jika dahulu good times identik dengan makan bersama atau nongkrong di restoran, kini momen tersebut dapat hadir melalui musik, pop culture, komunitas, dan berbagai bentuk pengalaman lainnya, tanpa kehilangan DNA Pizza Hut sebagai brand yang menghadirkan kebersamaan.

Bahkan, saat me time pun dapat berkembang menjadi shared moment ketika kita bertemu, berkenalan, dan menemukan koneksi baru di Pizza Hut.

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Chief Marketing Officer Pizza Hut Indonesia, Elvin Rahardja menyampaikan Pizza Hut telah lama menjadi bagian dari berbagai good times masyarakat Indonesia, mulai dari momen bersama keluarga dan teman hingga berbagai momen penting dalam kehidupan.

Namun, cara orang menikmati waktu dan menciptakan koneksi kini semakin beragam dan begitu pula bagi Pizza Hut.

"Melalui Feed Good Times, kami ingin Pizza Hut hadir dalam lebih banyak bentuk good times, termasuk me time, musik, komunitas, hingga kesempatan untuk bertemu dan terhubung dengan orang baru," ujar Elvin Rahardja dalam keterangan resminya, Kamis (3/9).

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Elvin menyampaikan kolaborasi bersama Diskoria menjadi langkah awal Pizza Hut dalam membawa semangat era baru ini lebih dekat dengan budaya dan cara orang menikmati good times hari ini.

Memasuki era baru tersebut, Pizza Hut Indonesia berkolaborasi dengan Diskoria untuk menghadirkan cara baru menikmati Good Times melalui musik dan pengalaman bersama.