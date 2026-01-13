menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Era Baru Timnas Indonesia Dimulai, John Herdman Pasang Target Besar

Era Baru Timnas Indonesia Dimulai, John Herdman Pasang Target Besar

Era Baru Timnas Indonesia Dimulai, John Herdman Pasang Target Besar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
John Herdman resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Foto: PSSI.

jpnn.com - PSSI resmi memperkenalkan John Herdman kepada publik sebagai pelatih baru Timnas Indonesia.

Perkenalan ini dilakukan di Hotel Mulya, Senayan, Selasa (13/1/2026) pagi WIB.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua Umum I Zainudin Amali, serta sejumlah anggota Komite Eksekutif PSSI.

Baca Juga:

Herdman tidak datang sendirian ke Indonesia. Pelatih asal Inggris itu turut didampingi anak dan istrinya.

"Ini pengalaman baru bagi saya dan keluarga datang ke sini (Indonesia, red)."

"Bersama Erick Thohir dan anggota exco (PSSI), ini akan menjadi proyek menarik dengan tujuan besar," ucap Herdman dalam sambutannya.

Baca Juga:

Lebih lanjut, pelatih yang pernah membawa Timnas Kanada tampil di Piala Dunia 2022 Qatar itu menekankan keinginannya membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih maju.

"Kami ingin membawa Indonesia ke tempat yang belum pernah dicapai sebelumnya," tegas Herdman.

PSSI resmi memperkenalkan John Herdman kepada publik sebagai pelatih baru Timnas Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI