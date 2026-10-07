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Era Lionel Messi di Timnas Argentina Berakhir, Sosok Ini Bakal Jadi Pewaris Nomor 10?

Era Lionel Messi di Timnas Argentina Berakhir, Sosok Ini Bakal Jadi Pewaris Nomor 10?
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Suporter Timnas Argentina mengenakan jersei dengan nama Lionel Messi. Foto: REUTERS/Issei Kato.

jpnn.com - Era Lionel Messi bersama Timnas Argentina resmi berakhir.

La Pulga memainkan laga ke-208 sekaligus penampilan terakhirnya saat Albiceleste menang 3-0 atas Benin di Stadion Monumental, Selasa (6/10/2026).

Kini, perhatian beralih kepada jersei nomor 10 yang selama bertahun-tahun identik dengan Messi. Sebelumnya, nomor tersebut juga pernah menjadi milik Diego Maradona

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Regulasi FIFA membuat Argentina tidak bisa mengosongkan nomor tersebut. Artinya, nomor keramat tersebut tetap akan terlihat di lapangan. Persoalannya sekarang adalah siapa pemain yang akan dipercaya mengenakannya.

Nico Paz dan Enzo Fernandez Masuk Kandidat

Nico Paz menjadi salah satu nama yang berpotensi mendapat kepercayaan tersebut.

Pemain 22 tahun itu berkembang bersama Como dan sudah mencatatkan 13 caps serta tiga gol untuk Argentina.

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Enzo Fernandez memiliki pengalaman lebih banyak bersama Argentina dengan koleksi 50 caps.

Selama ini gelandang 25 tahun tersebut identik dengan nomor 24. Namun, kepergian Messi membuka peluang baginya untuk mengenakan nomor 10.

Era Lionel Messi bersama Timnas Argentina resmi berakhir. Kini, nomor 10 Albiceleste menanti pemilik baru.

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