Era Mesin W Belum Tamat, Porsche Siapkan Jantung Baru yang Lebih Gila!

jpnn.com - Setelah Bentley resmi menghentikan produksi mesin legendaris W12 pada Juli 2024, banyak yang mengira era mesin dengan konfigurasi “W” sudah berakhir.

Namun, diam-diam Porsche justru sedang mengembangkan versi terbaru dari mesin W12, yang kini terungkap lewat paten yang baru saja dipublikasikan.

Dokumen paten menunjukkan desain mesin W12 yang tidak biasa, dengan tiga blok silinder yang membentuk huruf “W” sejati, bukan sekadar dua mesin V yang digabungkan.

Baca Juga: Porsche 911 Carrera 4S Tersedia 3 Varian Baru

Mesin menggunakan sistem saluran masuk udara (air intake) dan buangan (exhaust) yang dirancang efisien.

Itu memungkinkan aliran udara masuk langsung dan lurus tanpa banyak belokan, sehingga mengurangi hambatan dan menjaga suhu udara tetap rendah.

Dengan rancangan seperti itu, performa mesin bisa meningkat tanpa harus mengorbankan efisiensi.

Lebih menarik lagi, Porsche membuka peluang untuk menambahkan tiga turbocharger atau supercharger sekaligus!

Bayangkan tenaganya—bisa jauh melampaui mesin W12 twin-turbo 6.0L Bentley yang terakhir kali menyemburkan 740 hp dan torsi 1.000 Nm.