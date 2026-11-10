menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Era Prabowo Empat Jenderal Jadi Tersangka, Pangkat Tinggi Tak Bisa Jadi Tameng Hukum

Era Prabowo Empat Jenderal Jadi Tersangka, Pangkat Tinggi Tak Bisa Jadi Tameng Hukum

Era Prabowo Empat Jenderal Jadi Tersangka, Pangkat Tinggi Tak Bisa Jadi Tameng Hukum
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi penegakan hukum. Foto/ilustrasi : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penetapan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dinilai menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong penegakan hukum tanpa pandang bulu. 

Langkah tersebut menunjukkan proses hukum tidak hanya menyasar masyarakat atau pejabat di level bawah.

Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai penindakan terhadap empat jenderal, termasuk perwira tinggi bintang empat dan bintang dua, merupakan preseden penting dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. 

Baca Juga:

Menurutnya, langkah tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Kepolisian yang langsung menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal patut diapresiasi,” ujar Agung.

Dia berpandangan perkembangan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas kritik mengenai penegakan hukum yang selama ini kerap dipersepsikan tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. 

Baca Juga:

Dalam pemerintahan Prabowo, terdapat sinyal jabatan maupun kedekatan dengan kekuasaan tidak seharusnya menjadi perlindungan bagi pihak yang melakukan pelanggaran hukum.

“Artinya siapa yang bersalah, siapa yang membuat masalah akan ditindak setegas-tegasnya,” katanya.

Penetapan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dinilai menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong p

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI