Era Prabowo Empat Jenderal Jadi Tersangka, Pangkat Tinggi Tak Bisa Jadi Tameng Hukum
jpnn.com, JAKARTA - Penetapan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dinilai menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Langkah tersebut menunjukkan proses hukum tidak hanya menyasar masyarakat atau pejabat di level bawah.
Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai penindakan terhadap empat jenderal, termasuk perwira tinggi bintang empat dan bintang dua, merupakan preseden penting dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia.
Menurutnya, langkah tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Kepolisian yang langsung menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal patut diapresiasi,” ujar Agung.
Dia berpandangan perkembangan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas kritik mengenai penegakan hukum yang selama ini kerap dipersepsikan tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
Dalam pemerintahan Prabowo, terdapat sinyal jabatan maupun kedekatan dengan kekuasaan tidak seharusnya menjadi perlindungan bagi pihak yang melakukan pelanggaran hukum.
“Artinya siapa yang bersalah, siapa yang membuat masalah akan ditindak setegas-tegasnya,” katanya.
Penetapan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dinilai menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong p
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