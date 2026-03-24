Erajaya Boyong Nothing Headphone ke Indonesia, Sebegini Harganya
jpnn.com, JAKARTA - Erajaya Digital resmi meluncurkan Nothing Headphone (a), produk audio terbaru dari Nothing, untuk pasar di Indonesia Selasa (24/3).
Headphone over-ear itu hadir dengan desain transparan khas Nothing yang menawarkan kualitas audio premium.
Perangkat itu dirancang untuk memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih imersif bagi audiophile maupun pengguna sehari-hari.'
CEO Erajaya Digital, Joy Wahjudi mengungkapkan Nothing Headphone (a) hadir dengan sejumlah peningkatan kepada penggunaan dan kualitas suara.
Erajaya Digital terus berkomitmen menghadirkan perangkat teknologi inovatif yang relevan dengan gaya hidup konsumen masa kini.
"Nothing Headphone (a) menawarkan kombinasi desain unik, kualitas audio premium, dan fitur modern yang membuat pengalaman menikmati musik maupun konten audio menjadi lebih maksimal,” ujar Joy Wahjudi dalam siaran persnya, Selasa (24/3).
Perangkat asal London itu hadir dengan dimensi 177,0 mm x 78 mm x 190,4 mm dan bobot 310 gram, sehingga tetap nyaman digunakan dalam berbagai situasi.
Headphone itu juga dilengkapi carry pouch ringan yang praktis dibawa saat bepergian.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
