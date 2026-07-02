Eramet, Perusahaan Prancis Beri Beasiswa Kepada Puluhan Anak Cerdas Asal Indonesia Timur Melalui KBF

jpnn.com, JAKARTA - Kitong Bisa Foundation (KBF) bersama Eramet Indonesia resmi menutup Program Beasiswa Eramet Beyond melalui acara bertajuk "Eramet Beyond: From Journey to Impact" yang diselenggarakan pada 29–30 Juni 2026 di Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh 41 peserta dari berbagai wilayah Indonesia Timur yang selama hampir dua tahun terakhir mengikuti program pengembangan pendidikan dan kepemimpinan.

Sebagai organisasi yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia di Indonesia Timur, KBF memandang program ini sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menyiapkan generasi muda yang mampu menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing.

CEO Kitong Bisa Foundation Mohammad Afif Dzulqifli mengatakan bahwa pendidikan tinggi masih menjadi kesempatan yang belum dapat diakses oleh sebagian besar generasi muda Indonesia.

Oleh karena itu, program beasiswa harus mampu menghasilkan dampak yang lebih luas daripada sekadar membantu mahasiswa menyelesaikan studi.

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"Menurut data BPS, hanya sekitar 32 persen lulusan SMA yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Artinya, kesempatan untuk kuliah merupakan privilege yang tidak dimiliki semua orang. Ketika kesempatan tersebut diperkuat dengan beasiswa, maka lahir pula tanggung jawab untuk memberikan dampak bagi masyarakat. Kami berharap para awardee dapat menjadi solusi bagi tantangan yang dihadapi daerahnya masing-masing," ujar Afif.

Menurut Afif, keberhasilan sebuah program beasiswa tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau capaian akademik peserta, tetapi juga dari kemampuan mereka menciptakan perubahan nyata di lingkungan sekitar.