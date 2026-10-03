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Eri Cahyadi Bebastugaskan Lurah yang Diduga Terlibat Pungli

Eri Cahyadi Bebastugaskan Lurah yang Diduga Terlibat Pungli
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Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. ANTARA/HO - Pemkot Surabaya

jpnn.com - SURABAYA - Inspektorat Kota Surabaya, Jawa Timur, memeriksa seorang lurah yang diduga terlibat pungutan liar.

Saat ini, oknum lurah itu sudah dibebastugaskan sementara dari jabatannya sambil menunggu proses pemeriksaan.

“Sudah berjalan. Kita tunggu lagi. Insyaallah sudah dibebastugaskan dahulu lurahnya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Sabtu (3/10).

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Hanya saja, Eri belum membeberkan bentuk dugaan pungli yang tengah diperiksa Inspektorat Kota Surabaya tersebut.

Sebab, Inspektorat Kota Surabaya hingga saat ini masih mendalami perkara tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Soal punglinya nanti tunggu saja. Kami masih mencari atas-atasnya dahulu. Siapa saja yang ikut di sana,” ujar Eri Cahyadi.

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Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya Ira Tursilowati menjelaskan bahwa lurah tersebut telah dibebastugaskan dan ditempatkan sebagai staf di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) sejak 28 September 2026.

"Hal itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membebastugaskan lurah yang diduga terlibat pungli. Pemeriksaan di Inspektorat masih berjalan.

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