Erick Apresiasi Perjuangan Atlet Panjat Tebing yang Raih Prestasi di Asian Beach Games

jpnn.com, JAKARTA - Kabar menggembirakan datang dari kontingen Indonesia yang tengah berlaga di ajang Asian Beach Games Sanya 2026.

Cabang olahraga panjat tebing berhasil menyumbang satu medali emas dan dua perak di panggung internasional.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menyampaikan rasa syukur dan memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut.

Menurut dia, keberhasilan ini menjadi bukti kerja keras dan dedikasi para atlet.

“Alhamdulillah, kabar menggembirakan diberikan oleh kontingen Indonesia. Hari ini kita panen medali dari cabang sport climbing. Saya ucapkan selamat kepada Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Kadek Adi Kasih yang berhasil mempersembahkan emas di nomor speed women’s relay dan membuat lagu Indonesia Raya berkumandang,” ujar Menpora Erick, Rabu (29/4).

Tak hanya emas, panjat tebing juga menyumbangkan medali perak melalui Raharjati Nursamsa/Antasyafi Robby Al Hilmi di nomor men’s relay.

Bagi Antasyafi, ini merupakan medali perak kedua yang dia dapat, setelah sebelumnya juga berhasil saat bertarung di nomor men’s speed individual

Menpora Erick menilai, prestasi tersebut tidak lepas dari dukungan penuh masyarakat Indonesia yang terus memberikan doa dan semangat kepada para atlet yang berlaga.