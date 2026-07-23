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Erick Minta Timnas Putri Indonesia Naik Level di Asia setelah Juara Piala AFF 2026

Erick Minta Timnas Putri Indonesia Naik Level di Asia setelah Juara Piala AFF 2026
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Selebrasi Timnas Putri Indonesia menjadi juara ajang AFF Women's Cup 2026 seusai menang melawan Laos di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (22/7). Foto: Dokumentasi PSSI

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Putri Indonesia kembali meraih gelar juara ajang AFF Women's Cup 2026 seusai mengalahkan Laos.

Berlaga di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (22/7), skuad asuhan Satoru Mochizuki itu menang dengan skor 5-0.

Pada laga ini gol kemenangan Garuda Pertiwi dicetak oleh Sydney Hopper pada menit ke-33, Isabelle Nottet (48), Estella Loupatty (55), Felicia de Zeeuw (67), dan Emily Nahon (83).

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Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu menilai fondasi pembinaan sepak bola putri Indonesia semakin kukuh.

Diharapkan ke depannya Timnas Putri Indonesia tidak hanya untuk mendominasi Asia Tenggara, tetapi juga bersaing pada level Asia.

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“PSSI terus berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem sepak bola putri melalui peningkatan kualitas pemain, pengembangan pelatih, serta kesempatan bertanding di level internasional agar prestasi Garuda Pertiwi terus berlanjut," ujar mantan Presiden Inter Milan itu.

Sepanjang AFF Women's Cup 2026, tercatat Timnas Indonesia tidak terkalahkan dengan menang lawan Timor Leste (2-0) dan ditahan imbang Kamboja (1-1).

Ketum PSSI Erick Thohir mengapresiasi perjuangan Timnas Putri Indonesia yang kembali meraih gelar juara AFF Women's Cup 2026.

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