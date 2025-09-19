Erick Rangkap Jabatan Ketum PSSI & Menpora, Legislator: Asal Tak Melupakan Cabor Lain
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyebut statuta FIFA dan PSSI menyatakan ketua umum asosiasi sepak bola di Indonesia tidak harus mundur ketika menjabat menteri.
Dia berkata demikian demi menanggapi status Erick Thohir yang kini menjabat Ketua PSSI dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
"Saat ini tidak ada statuta baik dari PSSI maupun FIFA yang menyatakan harus mundur," kata Lalu kepada wartawan, Jakarta, Jumat (19/9).
Legislator dari Fraksi PKB itu justru mengajak semua pihak memberi kesempatan Erick Thohir untuk menyelesaikan misi membawa Timnas Indonesia masuk Piala Dunia.
"Jadi saya sepakat tidak mundur, dan justru kita berikan kesempatan kepada Menpora Erick untuk menuntaskan misinya membawa timnas senior masuk piala dunia 2026," lanjut Lalu.
Namun, dis mengingatkan Erick yang kini menjabat Menpora tidak mengabaikan pembinaan cabor lain.
"Menpora Erick harus membawa lagi cabor-cabor prestasi lainnya lebih mendunia," kata dia.
Diketahui, Erick Thohir resmi menjabat Menpora setelah proses reshuffle kabinet pada Rabu (17/9) kemarin.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani berharap Erick Thohir tak melupakan cabor lain ketika rangkap jabatan Menpora dan Ketua PSSI.
