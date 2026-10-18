Erick Thohir Ajak Suporter Hadir Meramaikan IWL 2026/27

jpnn.com, JAKARTA - Ketum PSSI Erick Thohir mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan nyata terhadap penyelenggaraan Indonesia Women's League (IWL) 2026/27.

Saat ini pihaknya berupaya mengakomodir permintaan dari para pencinta sepak bola yang menginginkan kompetisi sepak bola putri bergulir.

Menurut Erick antusiasme masyarakat pada tahun pertama penyelenggaraan liga sepak bola putri sudah sangat baik.

Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu berharap momentum tersebut bisa dimanfaatkan setiap klub peserta untuk membangun basis suporter yang kuat.

“Saya rasa untuk tahun pertama, antusiasmenya sangat baik. Kami juga berharap setiap klub yang bermain di liga ini mulai membangun basis suporternya sendiri,” ujar Erick.

Mantan Presiden Inter Milan itu meminta kini suda saatnya kini masyarakat menunjukkan dukungan secara langsung dengan datang ke stadion.

“Kepada mereka yang selama ini berteriak, ‘Mana liganya?’, sekarang ayo datang dan menonton. Kami sudah berusaha memberikan yang terbaik," ungkap Erick.

"Mari datang dan buktikan kontribusi bukan hanya lewat perkataan, tetapi juga melalui kehadiran,” imbuhnya.