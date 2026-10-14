Erick Thohir Ancam Menyetop Suporter Away & Pengurangan Poin
jpnn.com - BANDUNG - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengisyaratkan kemungkinan mengembalikan larangan suporter away setelah insiden penyerangan bus Elite Pro Academy (EPA) Persib Bandung.
Erick tidak ingin kelonggaran yang mulai diberikan dalam kompetisi sepak bola Indonesia justru berujung pada kembali maraknya aksi kekerasan antarkelompok suporter.
PSSI bahkan memberikan tenggat waktu satu minggu kepada operator liga dan klub untuk menyepakati langkah konkret dalam menjamin keselamatan suporter.
Jika kesepakatan tidak tercapai, federasi siap mengambil tindakan, termasuk mengevaluasi kebijakan kehadiran suporter tim tamu.
"Jangan-jangan tidak ada lagi suporter away lagi," kata Erick Thohir.
Erick menegaskan bahwa keselamatan suporter tidak boleh menjadi urusan aparat keamanan semata. Klub dan operator liga juga harus bertanggung jawab atas situasi yang terjadi sebelum, selama, hingga setelah pertandingan.
Menurut dia, PSSI bersama seluruh pemangku kepentingan sepak bola Indonesia telah memiliki komitmen kepada FIFA untuk memastikan setiap suporter bisa kembali ke rumah dengan selamat setelah menyaksikan pertandingan.
"PSSI meminta liga dan klub-klub bertanggung jawab atas kegiatan pertandingan liga atau pertandingan klubnya. Tanggung jawab," ujar Erick.
Ketum PSSI Erick Thohir mengisyaratkan mengembalikan larangan suporter away imbas insiden penyerangan bus Persib U-18.
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