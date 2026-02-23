Erick Thohir Antusias Menyambut Laga Timnas Indonesia - St. Kitts and Nevis di FIFA Series 2026
jpnn.com - Timnas Indonesia dijadwalkan akan berlaga pada ajang FIFA Series 2026 melawan St. Kitts and Nevis.
Ketum PSSI Erick Thohir antusias menantikan laga tersebut mengingat laga tersebut menjadi ujian awal John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia.
Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu menilai ajang FIFA Series 2026 sangat menarik mengingat setiap negara akan berhadapan dengan negara yang punya filosofi berbeda dalam bermain sepak bola.
“Ajang FIFA Series 2026 juga kesempatan bagi para pemain Timnas untuk menjajal kemampuan dan gaya bermain berbeda dari konfederasi berbeda," ungkap mantan Presiden Inter Milan itu.
Erick Thohir menilai St. Kitts and Nevis punya gaya bermain yang mirip-mirip dengan sepak bola Inggris.
Untuk itu Jay Idzes dan kolega diharapkan bisa mempersiapkan dengan matang menghadapi negara bekas koloni tim Negeri Ratu Elizabeth tersebut.
“Pertandingan pertama Indonesia akan menghadapi wakil zona Concacaf, St. Kitts and Nevis.”
“Gaya bermain mereka banyak mengadopsi gaya sepak bola Inggris dan juga mengandalkan serangan balik," ungkap Erick.
Ketum PSSI, Erick Thohir antusias menantikan laga Timnas Indonesia melawan St. Kitts and Nevis pada ajang FIFA Series 2026, Jumat (27/3)
