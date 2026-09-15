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Erick Thohir Bawa-Bawa MU Saat Bicara Target Timnas Indonesia di Piala Asia 2027

Erick Thohir Bawa-Bawa MU Saat Bicara Target Timnas Indonesia di Piala Asia 2027
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Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Foto: arsip JPNN.com/Nur Fidhiah Shabrina

jpnn.com, JAKARTA - Naman Manchester United tiba-tiba ikut terseret ketika Ketua Umum PSSI Erick Thohir membahas ambisi Timnas Indonesia di Piala Asia 2027.

Erick menggunakan drama Derbi Manchester untuk menjelaskan mengapa target tinggi tetap harus dipasang untuk skuad Garuda.

PSSI sebelumnya menetapkan harapan agar Timnas Indonesia mampu menembus babak delapan besar Piala Asia 2027.

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Target tersebut juga sejalan dengan ambisi yang pernah disampaikan pelatih John Herdman.

Bagi Erick, target tinggi bukan sesuatu yang harus ditakuti.

Dia menilai sepak bola selalu menyimpan kemungkinan yang sulit ditebak, bahkan ketika sebuah tim berada dalam situasi yang sangat menguntungkan.

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Erick kemudian mencontohkan duel Manchester United kontra Manchester City yang berlangsung Minggu (13/9/2026).

Dalam laga tersebut, Manchester City harus bermain dengan 10 pemain setelah Phil Foden mendapat kartu merah pada menit ke-23.

Ketum PSSI Erick Thohir berbicara soal target Timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Dia menyinggung derbi Manchester.

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