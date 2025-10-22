Erick Thohir Belum Mau Bicara Soal Pengganti Patrick Kluivert di Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PSSI sudah memutuskan kerja sama dengan Patrick Kluivert dkk dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Ini dilakukan karena skuad Garuda gagal lulus ke Piala Dunia 2026.

Sudah hampir sepekan Timnas Indonesia tanpa nakhoda, hingga kini belum ada tanda-tanda siapa sosok yang akan menggantikan posisi Kluivert.

Seiring dengan itu, sejumlah nama mulai santer dirumorkan, tetapi PSSI masih menutup rapat-rapat rencana berikutnya.

Ketika ditanya di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (21/10/2025), Erick Thohir tidak memberikan komentar terkait Timnas Indonesia.

Penyebabnya, dia sedang bertugas sebagai Menpora. Ia menegaskan, setiap jabatan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda.

“Kan itu kan tadi saya bilang saya di sini sebagai Menpora, nanti itu ada tupoksinya sendiri. Jadi teman-teman belum biasa rupanya, harus mulai biasa gitu ya,” ujar Erick Thohir menjawab pertanyaan awak media.

Di samping itu, Erick menyampaikan pesan penting kepada publik dan media. Ia meminta agar tidak ada pihak yang berusaha memecah belah, baik di lingkungan PSSI maupun dunia olahraga Indonesia secara umum.

“Kita tidur di satu rumah, kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Karena kalau kita selalu memecah diri kita, sama, kita tidak akan dewasa, selalu akhirnya konflik,” tegas Erick.