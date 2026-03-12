Erick Thohir Berharap Jersei Baru Timnas Indonesia Bawa Hoki di FIFA Series 2026

jpnn.com - Ketum PSSI Erick Thohir berharap jersei terbaru Timnas Indonesia dengan jenama Kelme bisa membawa keberuntungan bagi Skuad Garuda.

Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu menilai Timnas Indonesia tengah memasuki era baru setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026.

Erick berharap kehadiran pelatih baru serta seragam tempur terbaru dapat menghadirkan energi positif bagi Timnas Indonesia.

"Pelatih baru, jersei baru, semangat baru. Tinggal hokinya baru atau tidak, nanti sama-sama lihat," ujar mantan Presiden Inter Milan itu.

Timnas Indonesia resmi merilis jersei terbaru dari merek asal Spanyol, yaitu Kelme pada Kamis (12/3/2026).

Dalam peluncuran tersebut, seragam yang dikenakan Jay Idzes dan kolega tetap mempertahankan warna khas merah dan putih.

Sobat Negeriku yang ingin memiliki jersei tersebut dapat membelinya dengan harga mulai dari Rp 749 ribu hingga Rp 1,4 juta.

Selain itu, tersedia pula versi suporter yang dijual dengan harga mulai Rp 300 ribu untuk menjangkau semua kalangan.