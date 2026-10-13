Erick Thohir Beri Peringatan Keras, Klub Bisa Kena Pengurangan Poin Akibat Ulah Suporter

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir meminta I.League dan tim-tim kembali menyepakati komitmen kehadiran suporter tandang. Adanya aksi tidak terpuji yang dilakukan oknum suporter terhadap tim EPA Persib Bandung U-18 membuat kesepakatan kehadiran suporter tandang bakal ditinjau ulang.

“Saya akan memberikan kesempatan kepada liga dan klub untuk mencapai kesepakatan dalam satu minggu ke depan,” ujar Erick saat ditemui Selasa (13/10). “Kalau tidak ada kesepakatan dan mereka tidak bisa memastikan keselamatan suporter, PSSI akan mengambil tindakan. Bukan tidak mungkin kami kembali melarang suporter tandang,” imbuh Erick.

Dia berharap ada titik temu terkait mekanisme suporter tandang untuk memberikan rasa aman kepada semua pihak.

PSSI bahkan tidak segan ke depannya untuk melakukan pengurangan poin agar memberikan efek jera kepada tim yang oknum suporternya merusak komitmen damai tersebut.

“Saya juga akan mendorong supaya klub yang tidak mampu menjaga suporternya dikenai sanksi pengurangan poin,” ujar Erick.

Namun demikian, Erick masih akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada klub dan liga untuk mencapai kesepakatan.

Dunia sepak bola Tanah Air dibuat gempar setelah adanya insiden dugaan penyerangan terhadap bus tim EPA Persib Bandung U-18 di Rest Area 360B, Minggu (11/10).

Beredar luas di video oknum suporter juga melakukan penjarahan terhadap isi bagasi dari bus tersebut. (fal/jpnn)