Erick Thohir Bicara soal Makna Film The Longest Wait bagi Timnas Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia, baik ketika meraih kemenangan maupun saat menghadapi masa-masa sulit.
Erick menegaskan kebersamaan dan persatuan masyarakat dalam mendukung skuad Garuda tidak boleh hanya muncul ketika tim kebanggaan berhasil meraih prestasi.
“Alhamdulillah, kemarin kami menjadi juara FIFA ASEAN dan bisa melihat masyarakat kembali bersatu. Namun, jangan sampai kita hanya bersatu ketika sedang meraih kemenangan,” kata Erick.
Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menyoroti pesan yang ingin dihadirkan melalui film dokumenter perjalanan Timnas Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 bertajuk The Longest Wait.
Menurut Erick dalam film tersebut memperlihatkan sisi lain para pemain yang selama ini kerap dipandang sebagai sosok bintanh di lapangan hijau.
Padahal, di balik seragam Merah Putih, para pemain juga merupakan manusia biasa yang memiliki kekurangan dan menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan mereka.
“Kalau belajar dari film ini, para pemain adalah manusia biasa. Melalui film dokumenter ini, kami bisa melihat sisi lain mereka sebagai manusia,” ujar Erick.
“Terkadang, mereka hanya dilihat dari satu sisi dan seolah-olah merupakan superstar yang kuat menghadapi segala sesuatu. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Mereka juga memiliki banyak kekurangan sebagai manusia,” imbuhnya.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia, baik ketika meraih kemenangan maupun kalah
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