Erick Thohir Bidik 100 Besar Rangking FIFA, Timnas Indonesia Bakal Dikirim ke Markas Lawan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak ingin Timnas Indonesia terlena setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda kini menghadapi tantangan lebih besar, yakni menembus 100 besar rangking FIFA sekaligus membangun mental bertanding di kandang lawan.

Erick menegaskan, peningkatan posisi Indonesia di ranking FIFA menjadi salah satu target penting dalam persiapan jangka panjang menuju Kualifikasi Piala Dunia 2030.

Menurutnya, Timnas Indonesia harus terus mengumpulkan poin dari setiap pertandingan. Hal itu menjadi alasan PSSI ingin meningkatkan kualitas lawan yang dihadapi sekaligus membiasakan tim bermain dalam situasi kandang maupun tandang.

"Kalau kami tentu untuk Timnas ini bisa menembus angka 100 besar (peringkat FIFA). Karena kalau dari data statistik, kalau mau bicara Piala Dunia, rangking tidak boleh terlalu jauh harus terus meningkat. Nah ini yang kami coba 100 besar dahulu," kata Erick.

Tak hanya membidik kenaikan peringkat, PSSI juga mulai mengarahkan Timnas Indonesia agar terbiasa menghadapi tekanan saat bermain di markas lawan.

Pengalaman tersebut dinilai penting untuk mempersiapkan tim menghadapi persaingan yang lebih ketat di level internasional.

Erick mengungkapkan agenda FIFA Matchday November 2026 direncanakan menjadi salah satu kesempatan bagi Kevin Diks dan kawan-kawan untuk menjalani pertandingan tandang.

"Jadi pertandingan apa pun mengumpulkan poin semaksimal mungkin. Karena 2030, kan babak penyisihan Piala Dunia sudah mulai September 2027. Jadi ranking ini penting. Salah satu yang kami masih menunggu pertandingan Timnas di bulan November ini, Timnas rencananya away. Supaya tim nasional Indonesia sudah mulai terbiasa juga pertandingan home and away," lanjutnya.