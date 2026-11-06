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Erick Thohir Bongkar Penyebab Timnas Indonesia Batal Lawan Yordania, Situasinya Rumit

Erick Thohir Bongkar Penyebab Timnas Indonesia Batal Lawan Yordania, Situasinya Rumit
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Para pemain Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap alasan batalnya pertandingan Timnas Indonesia melawan Yordania pada FIFA Matchday November 2026. Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah menjadi faktor utama batalnya laga tersebut.

Erick menegaskan PSSI tidak ingin mengambil risiko dengan tetap memberangkatkan skuad Garuda ke wilayah yang situasinya belum kondusif. Baginya, keselamatan pemain jauh lebih penting daripada memaksakan pertandingan uji coba.

"Waduh, kompleks. Kita tahu situasi di Timur Tengah tidak mudah. Kami memprioritaskan bagaimana keselamatan para pemain terlebih dahulu," ungkap Erick Thohir.

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Selain persoalan keamanan, perubahan jadwal kejuaraan Asia oleh AFC juga membuat agenda uji coba Timnas Indonesia pada November menjadi tidak pasti.

"Apa lagi AFC kan memundurkan kejuaraan Asianya. Jadi memang agenda Timnas Indonesia pada November ini cukup limbung karena tidak lagi difokuskan untuk uji coba AFC," tambahnya.

Sebelumnya, Timnas Indonesia asuhan John Herdman dijadwalkan bertandang ke markas Yordania di Stadion Internasional Amman pada Jumat (13/11/2026) waktu setempat.

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Namun, Federasi Sepak Bola Yordania (JFA) mengumumkan pembatalan pertandingan tersebut pada Kamis (5/11/2026) atas permintaan PSSI.

Dengan batalnya laga tersebut, PSSI harus segera mencari lawan alternatif agar Timnas Indonesia tetap memiliki agenda pertandingan pada FIFA Matchday November 2026. (dkk/jpnn)

Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan laga FIFA matchday lawan Yordania dibatalkan. PSSI memilih memprioritaskan keselamatan pemain.


Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Amjad

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