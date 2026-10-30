Erick Thohir Buka Indonesia Youth Summit 2026, Ini Pesannya untuk Pemuda

jpnn.com, JAKARTA - Menpora Erick Thohir mengajak anak muda Indonesia untuk membangun fondasi dan memberikan solusi mengenai masa depan bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Erick pada acara pembukaan Indonesia Youth Summit (IYS) 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (29/10) malam.

Pada acara tersebut pria kelahiran 30 Mei 1970 itu menyampaikan bahwa tantangan untuk anak muda di dunia saat ini sangat luar biasa.

Kondisi saat ini menunjukkan sekitar 65 juta generasi muda di seluruh dunia yang menganggur, generasi pemuda yang tidak sekolah, dan gangguan mental.

"Tentu ini menjadi tantangan kami bersama. Ketika kami bicara geopolitik, dan jangan lupa digitalisasi. Kalau kita lihat sekarang misinformasi dan disinformasi risiko global hari ini menjadi realita,” katanya.

“Kami tidak bicara yang namanya anti daripada kritik, tetapi disinformasi, misinformasi, ini menjadi suatu belenggu yang bisa justru mendorong bukan menjadi hal solusi yang kami harapkan. Dan ini fakta di dunia," imbuhnya.

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Melalui Indonesia Youth Summit (IYS) 2026 Menpora Erick ingin mendengar suara anak muda yang seutuhnya.

"Jadi, tantangan kami semua adalah mendengar suara kalian, suara anak muda, suara anak muda seutuhnya,” ujar Erick.