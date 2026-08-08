Erick Thohir Buka Suara soal Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026.
Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu menilai tim asuhan John Herdman sudah berjuang keras untuk menjadi yang terbaik.
Rizky Ridho dan kolega gagal ke semifinal seusai hanya bermai imbang 1-1 melawan Singapura di Jalan Besar Stadium, Kallang, Jumat (7/8) malam.
Hasil yang memupus impian Timnas Indonesia bersaing di perebutan gelar juara, karena kalah bersaing dengan Vietnam dan Singapura di fase grup.
“Terima kasih untuk seluruh pemain, pelatih dan ofisial Timnas Indonesia yang telah berjuang di ASEAN Championship 2026,” ujar Pak Erick si mantan Presiden Inter Milan itu.
Erick berjanji akan melakukan evaluasi terhadap tim asuhan John Herdman.
Wajar sorotan tajam kepada pelatih asal Inggris tersebut seusai hanya mampu meraih kemenangan melawan Kamboja dan Timor Leste.
Terlebih ke depannya Timnas Indonesia akan menghadapi dua ajang akbar yakni FIFA ASEAN Cup 2026 dan Piala Asia 2027.
Timnas Indonesia yang sangat banyak memakai pemain naturalisasi itu tak lebih baik dari Vietnam dan Singapura di Piala AFF 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Gugur, Mitchell Baker Ikut Kehilangan Takhta
- Singapura Lolos dari Lubang Jarum, Jacob Mahler Bicara soal Timnas Indonesia
- Piala AFF 2026: Singapura Singkirkan Timnas Indonesia, Gavin Lee Singgung Hal Ini
- Timnas Indonesia Gagal Total di Piala AFF 2026, Begini Sikap Erick Thohir
- Timnas Indonesia Tersingkir, John Herdman Ungkap Satu Hal yang Tak Bisa Dikendalikan
- John Herdman Bicara Kegagalan Timnas Indonesia: Terkadang Dewi Fortuna Tak Berpihak