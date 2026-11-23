jpnn.com - JAKARTA - Kericuhan suporter PSS Sleman saat menjamu Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11) berpotensi membawa dampak besar bagi sepak bola Indonesia.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengingatkan kembali kebijakan larangan suporter tim tamu yang sempat diberlakukan selama sekitar empat tahun setelah Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022.

Erick mengungkapkan, FIFA telah menghubunginya secara langsung untuk meminta agar insiden kerusuhan tersebut segera ditindaklanjuti melalui investigasi menyeluruh.

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Perhatian FIFA ini menjadi sinyal serius bagi Indonesia. Sebab, kompetisi sepak bola nasional baru mendapatkan kelonggaran untuk kembali menghadirkan suporter tim tamu pada musim 2026/2027 setelah pembatasan yang berlangsung sejak tragedi Kanjuruhan.

"Jadi, FIFA sudah mengontak untuk segera diambil langkah-langkah, dan saya sudah sampaikan hal ini kepada Liga dan Komisi Disiplin untuk benar-benar diseriuskan ini. Karena kan FIFA sudah memberikan jeda tiga tahun tanpa penonton tandang," kata Erick Thohir di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (22/11).

Erick tidak ingin kericuhan di Sleman menjadi kemunduran bagi upaya membangun atmosfer sepak bola Indonesia yang lebih aman dan ramah bagi seluruh suporter.

Karena itu, PSSI telah meminta I.League selaku operator kompetisi Super League bersama Komisi Disiplin untuk mengusut tuntas insiden tersebut.

Sanksi tegas juga disiapkan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.