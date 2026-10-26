Erick Thohir Dorong RUU Kepemudaan Berbasis Aspirasi Anak Muda, Kesehatan Mental Jadi Sorotan

jpnn.com, JAKARTA - Menpora Erick Thohir terus mendorong penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepemudaan yang melibatkan aspirasi anak muda dari seluruh Indonesia.

Langkah tersebut dilakukan agar regulasi yang disusun pemerintah mampu menjawab berbagai tantangan generasi muda, mulai dari persoalan kesehatan mental hingga akses terhadap lapangan kerja.

Hal itu disampaikan Erick Thohir saat berdialog dengan peserta Wirasena Youth Camp dalam kegiatan Intimate Dialog di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (26/10).

Menurutnya saat ini tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini berbeda dengan persoalan pemuda pada masa Sumpah Pemuda 1928.

Jika saat itu perjuangan berfokus pada perlawanan terhadap kolonialisme dan perbudakan, generasi muda pada masa mendatang akan menghadapi perubahan geopolitik, geoekonomi, digitalisasi, hingga persoalan lingkungan.

"Ada banyak hal yang menarik jika kita melihat data-data yang ada. Bayangkan, 65 juta anak muda di dunia menganggur. Sementara itu, satu dari tujuh anak muda mengalami masalah kesehatan mental," jelasnya.

Menurut Erick Thohir, berbagai tantangan tersebut harus menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan kepemudaan.

Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu berharap persoalan yang dihadapi anak muda ke depannya harus diubah menjadi peluang untuk mencari solusi, bukan justru menjadi sumber kegelisahan yang membuat mereka menyerah.