Erick Thohir Dukung FIFA Jual Saham Piala Dunia, PSSI Bisa Kecipratan Ratusan Miliar Rupiah

jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan dukungannya terhadap rencana FIFA melepas sebagian hak komersial Piala Dunia ke investor swasta.

Sikap tersebut diambil karena proyek tersebut berpotensi menghadirkan suntikan dana besar bagi seluruh asosiasi anggota FIFA, termasuk PSSI.

Apabila proposal tersebut disahkan oleh mayoritas anggota FIFA, setiap federasi anggota, termasuk PSSI, berpotensi menerima dana sekitar USD 20 juta atau setara Rp360 miliar.

Dana itu berasal dari pembentukan FIFA Forward Enterprise (FFE), perusahaan baru yang akan mengelola hak komersial dan bisnis Piala Dunia dengan valuasi mencapai USD 20 miliar.

Erick menilai Indonesia masih membutuhkan dukungan finansial untuk menjaga momentum transformasi sepak bola yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, peningkatan prestasi Timnas Indonesia harus diimbangi dengan investasi yang berkelanjutan.

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"Sepak bola Indonesia telah bertransformasi dalam tiga tahun terakhir sudah dibenahi. Peringkat tim nasional telah naik dari 174 ke 118. Untuk melanjutkan transformasi ini dibutuhkan pendanaan," ujar Erick Thohir, dikutip dari Sky Sports.

Menteri Pemuda dan Olahraga RI itu juga menegaskan proyek tersebut belum menjadi keputusan final.