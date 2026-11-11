Erick Thohir Girang! Emil Audero Raih Penghargaan Bersama Mbappe dan Yamal di La Liga

jpnn.com - Penampilan impresif Emil Audero di kompetisi kasta tertinggi Liga Spanyol mulai mencuri perhatian. Kiper Timnas Indonesia itu sukses meraih penghargaan Save of the Month Oktober 2026, mengungguli sejumlah penjaga gawang ternama, termasuk milik Real Madrid.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut memberikan apresiasi kepada Emil setelah kiper Rayo Vallecano tersebut mencatatkan prestasi membanggakan di La Liga.

Penghargaan itu diraih berkat penyelamatan gemilang Emil saat menghadapi Getafe. Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa kualitas penjaga gawang Indonesia mampu mendapat pengakuan di kompetisi elite Eropa.

Kebanggaan Erick makin besar karena Emil berhasil mengungguli sejumlah nama terkenal. Salah satunya ialah Andriy Lunin, kiper Real Madrid yang juga masuk nominasi. Selain itu, terdapat Angel Fortuno dari Espanyol.

Melalui unggahan Instagram pada Selasa (10/11/2026), Erick menyebut keberhasilan Emil sebagai kebanggaan baru bagi Indonesia di panggung sepak bola internasional.

"Satu lagi kebanggaan Indonesia di panggung sepak bola dunia. Prestasi Emil membuktikan talenta Indonesia juga mampu bersaing dan mendapat pengakuan di level tertinggi sepak bola Eropa," tulis Erick Thohir.

La Liga mengumumkan penghargaan tersebut melalui akun media sosial resminya pada Senin (9/11/2026) malam WIB.

Penyelamatan yang mengantarkan Emil meraih penghargaan terjadi saat Rayo Vallecano bertandang ke markas Getafe pada pekan kesembilan La Liga, 20 Oktober 2026.