Erick Thohir Harap Timnas Menang Lawan Bulgaria

jpnn.com, JAKARTA - Tim nasional Indonesia akan menghadapi Bulgaria pada laga final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap tim nasional tampil maksimal.

Skuad Garuda yang bermain di hadapan puluhan ribu suporter tanah air, diharapkan tampil berani dan mampu memberikan hasil maksimal sebagai tuan rumah.

"Sebagai tuan rumah tentu kita ingin memberikan permainan terbaik. Saya berharap para pemain tampil berani melawan Bulgaria dan berusaha sebaik mungkin untuk meraih hasil terbaik. Yang terpenting, mereka bermain dengan semangat, disiplin, dan menunjukkan karakter sebagai timnas Indonesia," ujar Erick dikutip dari keterangan tertulis.

Dia menilai laga final ini menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan perkembangan permainan yang terus dibangun dalam beberapa waktu terakhir.

Pria yang juga menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga itu menambahkan perjalanan tim saat ini sejalan dengan peta jalan yang telah disampaikan pelatih kepala John Herdman sejak awal menangani tim.

"Coach John Herdman sejak awal sudah menyampaikan bahwa tim ini sedang dibangun dengan sebuah rencana yang jelas. Kita ingin tim ini semakin solid dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar ke depan," kata Erick.

Menurut Erick, pembangunan tim nasional membutuhkan proses panjang dan tidak bisa dilakukan secara instan, sebagaimana pandangan yang juga disampaikan Herdman kepada publik.