menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Erick Thohir Jadi Menpora, Posisi Menteri BUMN Kosong

Erick Thohir Jadi Menpora, Posisi Menteri BUMN Kosong

Erick Thohir Jadi Menpora, Posisi Menteri BUMN Kosong
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto saat melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri di Kabinet Merah Putih, pada Rabu (17/9) siang. Foto: tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa saat ini posisi Menteri BUMN masih kosong pasca ditinggal Erick Thohir.

Seperti diketahui, Erick Thohir baru saja dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

“Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kami masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kemenpora,” ucap Prasetyo, pada Rabu (17/9).

Baca Juga:

Menurut dia, pelaksana tugas (Plt) Menteri BUMN untuk sementara waktu bakal diserahkan kepada Wakil Menteri BUMN.

Adapun, Prasetyo mengaku alasan Erick dipindahkan ke Kemenpora karena mempunyai rekam jejak yang bagus menangani bidang olahraga.

“Kita semua paham Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga itu yang kita inginkan, “ tuturnya.

Baca Juga:

Dia berharap, tak hanya sepak bola yang terus bisa dibenahi oleh Erick, tetapi semua cabanh olahraga.

“Beban yang kita berikan ke Pak Erick Thohit semua olahraga kita inginkan menuju ke kelas dunia,” kata dia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa saat ini posisi Menteri BUMN masih kosong pasca ditinggal Erick Thohir.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI