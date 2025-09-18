Erick Thohir Jadi Menpora, Wali Kota Surabaya: Harapan Besar untuk Seluruh Cabang Olahraga

jpnn.com, JAKARTA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut positif penunjukan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Eri menilai Erick sosok yang memiliki kecintaan besar terhadap olahraga sekaligus mampu merangkul banyak pihak.

“Pak Erick Thohir sangat mencintai olahraga dan orang yang bisa ngemong orang lain dengan sifat humble-nya serta konsen betul dengan olahraga," kata Eri di Surabaya, Kamis (18/9/2025).

Eri menilai mantan Presiden Inter Milan itu memiliki rekam jejak yang jelas dalam membenahi tata kelola olahraga, khususnya sepak bola. Eri menekankan sikap konsisten Erick sudah terbukti saat menakhodai PSSI.

“Hal ini dibuktikan ketika beliau menjadi Ketua Umum PSSI, di mana semua kelompok umur dalam sepak bola di Indonesia bisa berjalan, termasuk sepak bola wanita juga berkembang,” sambung Eri.

Eri juga menyoroti kebijakan-kebijakan yang dianggap progresif dalam mengatur jalannya kompetisi Liga 1. Menurut Eri, aturan-aturan baru yang diterapkan memberikan dampak positif bagi kualitas pertandingan.

“Untuk Liga 1, peraturan yang dibuat sangat tepat dengan juga diterapkannya VAR,” ucap Eri.

Selain itu, ia menilai keberhasilan tim nasional Indonesia mencapai babak keempat kualifikasi Piala Dunia menjadi bukti nyata kepemimpinan Erick. Pencapaian ini disebutnya sebagai momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia.