Erick Thohir Luncurkan Desain Besar Karakter Pemuda Indonesia, Jadi Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045

jpnn.com, JAKARTA - Menpora Erick Thohir mulai menyiapkan fondasi besar untuk membentuk generasi muda Indonesia yang tangguh menghadapi persaingan global.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Erick membeberkan strategi besar pembangunan karakter pemuda yang akan menjadi salah satu kunci menuju Indonesia Emas 2045.

Program tersebut diwujudkan melalui penyusunan Desain Besar Karakter Pemuda Indonesia yang mengedepankan tiga nilai utama, yakni patriotik, gigih, dan empatik.

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Erick menilai ketiga karakter tersebut menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat dan kompetitif.

“Pendidikan karakter pemuda merupakan elemen penting dalam membentuk generasi yang adaptif di tengah dinamika global saat ini. Kami meyakini nilai patriotik, gigih, dan empatik dapat menjadi fondasi utama bagi generasi muda yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan bangsa,” ujar Erick.

Menurutnya, desain besar tersebut bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan peta jalan nasional yang akan menjadi acuan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ekosistem kepemudaan yang berkelanjutan.

Erick menegaskan implementasi program tidak akan berhenti di atas kertas. Kemenpora akan mendorong berbagai kegiatan yang memberikan pengalaman langsung kepada pemuda untuk mengasah kepemimpinan, kemampuan berkolaborasi, hingga keterampilan memecahkan masalah.

“Kami akan mengimplementasikan Desain Besar Karakter Pemuda melalui berbagai program, seperti Youth Camp, lomba debat, program magang, dan pertukaran pemuda. Program-program tersebut dirancang agar pemuda memperoleh pengalaman langsung dalam mengembangkan kepemimpinan, kolaborasi, serta kemampuan memecahkan masalah,” jelasnya.