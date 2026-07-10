Erick Thohir Masih Berharap Pemain Abroad Gabung di Piala AFF 2026

jpnn.com - JAKARTA - PSSI masih pengin punya Timnas Indonesia yang kuat.

Meski Piala AFF 2026 bukan agenda FIFA Matchday, federasi tetap berharap sejumlah pemain abroad bisa mendapat izin dari klub masing-masing.

Seperti diketahui, PSSI sempat memastikan skuad Garuda akan lebih banyak diisi pemain dari kompetisi domestik. Alasannya, klub-klub luar negeri tidak memiliki kewajiban melepas pemain saat bukan FIFA Matchday.

Namun, dalam daftar 50 pemain yang dipilih oleh pelatih John Herdman, terdapat sejumlah nama pemain yang merumput di luar negeri.

Di antaranya Justin Hubner, Mathew Baker, Tim Geypens, dan Mitchell Baker.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pelatih John Herdman tetap akan memilih pemain terbaik yang tersedia.

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Namun, dia menjelaskan, pemain yang merumput di Eropa sulit bergabung karena terganjal aturan pelepasan dari klub.

"Semua pemain yang ada di Liga Indonesia, pasti kami akan cari yang terbaik. Coach John yang memilih," ujar Erick Thohir.