Erick Thohir Masih Berharap Pemain Abroad Gabung di Piala AFF 2026
jpnn.com - JAKARTA - PSSI masih pengin punya Timnas Indonesia yang kuat.
Meski Piala AFF 2026 bukan agenda FIFA Matchday, federasi tetap berharap sejumlah pemain abroad bisa mendapat izin dari klub masing-masing.
Seperti diketahui, PSSI sempat memastikan skuad Garuda akan lebih banyak diisi pemain dari kompetisi domestik. Alasannya, klub-klub luar negeri tidak memiliki kewajiban melepas pemain saat bukan FIFA Matchday.
Namun, dalam daftar 50 pemain yang dipilih oleh pelatih John Herdman, terdapat sejumlah nama pemain yang merumput di luar negeri.
Di antaranya Justin Hubner, Mathew Baker, Tim Geypens, dan Mitchell Baker.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pelatih John Herdman tetap akan memilih pemain terbaik yang tersedia.
Namun, dia menjelaskan, pemain yang merumput di Eropa sulit bergabung karena terganjal aturan pelepasan dari klub.
"Semua pemain yang ada di Liga Indonesia, pasti kami akan cari yang terbaik. Coach John yang memilih," ujar Erick Thohir.
Ketum PSSI Erick Thohir berharap pemain aboard yang dipanggil oleh Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 bisa bergabung. Meski sulit, Erick tetap optimistis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tak Mengandalkan Pemain Diaspora di Timnas U-17, Pelatih David Nascimento Beri Alasan
- Herdman Putar Haluan, Panggil 50 Pemain untuk Piala AFF, Ada Pemain Aboard
- 11 Pemain Persib Ikut TC Timnas Indonesia di Bali, Ada Nama Baru
- Timnas Mulai Gelar TC di Bali, 20 Pemain Hadir, Termasuk Tim Geypens
- Ernando Ari Jadikan Piala Presiden 2026 Jadi Ajang Pembuktian untuk Kembali Masuk Timnas
- Erick Thohir Buka Suara Soal Bentrok Jadwal Piala Presiden dan Piala ASEAN 2026