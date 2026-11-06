Erick Thohir Minta BTN & John Herdman Cari Pengganti Yordania
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Tim Nasional (BTN) dan Pelatih John Herdman untuk menentukan lawan pengganti Yordania pada FIFA Matchday November 2026.
Erick meminta BTN bersama Herdman segera membahas opsi terbaik setelah pertandingan Timnas Indonesia melawan Yordania dipastikan batal. PSSI masih menunggu hasil pembicaraan keduanya mengenai rencana alternatif atau plan B bagi skuad Garuda.
"Nah, ini yang kami masih tunggu seperti apa, ya, nanti biar silakan Badan Timnas Nasional, Coach John berdiskusi seperti apa rencana plan B-nya," kata Erick Thohir.
Pembatalan tersebut membuat agenda uji coba Timnas Indonesia pada November mengalami perubahan.
Sebelumnya, skuad Garuda dijadwalkan bertandang ke Stadion Internasional Amman untuk menghadapi Yordania pada Jumat, 13 November 2026 waktu setempat.
Namun, atas permintaan PSSI Federasi Sepak Bola Yordania (JFA) mengumumkan pembatalan pertandingan pada Kamis (5/11/2026).
Situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang membuat duel tersebut tidak dapat terlaksana.
Erick mengakui pencarian lawan baru bukan perkara mudah. PSSI harus mempertimbangkan berbagai aspek, terutama keamanan dan keselamatan pemain selama menjalani pertandingan internasional.
Laga FIFA matchday Timnas Indonesia melawan Yordania dipastikan batal. Ketum PSSI Erick Thohir menyerahkan siapa lawan pengganti kepada BTN dan John Herdman.
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