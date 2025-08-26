Erick Thohir Minta Dirtek Baru PSSI Bantu Patrick Kluivert

jpnn.com - PSSI akhirnya menunjuk Alexander Zwiers sebagai direktur teknik menggantikan Indra Sjafri, Senin (25/8).

Pria kelahiran 15 Juni 1975 itu mengemban amanah besar untuk memperkuat pondasi teknis sepak bola Indonesia.

Ketum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan Alexander Zwiers sementara akan membantu Timnas Indonesia untuk menghadapi putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pengalaman pria asal Belanda itu menjadi direktur teknik di Yordania diharapkan hal itu bisa memberikan banyak masukan kepada Patrick Kluivert saat menghadapi tim-tim dari Asia Barat.

“Saya rasa tugas yang pertama dari Technical Director hari ini dalam jangka pendek mendampingi tim nasional senior.”

“Dengan background dari Alex (Zwiers) yang sudah pengalaman di Timur Tengah siapa tau ada bisikan-bisikan yang menyejukkan,” ungkap Erick.

Alexander Zwiers tercatat pernah menjadi direktur teknik federasi sepak bola Yordania sejak 2019 silam.

Prestasi yang ditorehkan cukup apik dengan membawa tim berjuluk The Chivalrous itu menjadi runner up pada Piala Asia 2023.