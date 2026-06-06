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Erick Thohir Minta Timnas Belum Saatnya Puas: Tatap Serius Laga Kontra Mozambik

Erick Thohir Minta Timnas Belum Saatnya Puas: Tatap Serius Laga Kontra Mozambik
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Striker Timnas Indonesia Ole Romeny melakukan selebrasi seusai membobol gawan Oman. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Kemenangan 3-0 Timnas Indonesia atas Oman belum membuat Erick Thohir puas.

Ketua Umum PSSI itu langsung mengingatkan Timnas untuk segera mengalihkan seluruh fokus ke Mozambik, lawan yang dinilai bakal memberikan tantangan lebih berat.

Baginya, kemenangan lawan Okan baru langkah awal dan bukan alasan untuk berpuas diri.

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Erick menegaskan perjuangan skuad Garuda di FIFA Matchday Juni 2026 belum selesai. Masih ada satu pertandingan penting yang harus dihadapi, yakni melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa (9/6/2026).

"Ya pasti senang, tetapi, kan, ada pertandingan lagi melawan Mozambique yang secara ranking berada di atas kita," ujar Erick Thohir.

Erick tidak ingin kemenangan atas Oman membuat para pemain kehilangan fokus atau merasa sudah mencapai target.

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Menurutnya, Mozambik merupakan lawan yang patut diwaspadai. Selain memiliki ranking FIFA yang lebih tinggi, tim berjuluk Mambas itu juga dikenal memiliki kekuatan fisik dan kecepatan yang bisa merepotkan lawan.

Laga melawan Mozambik pun dipandang sebagai ujian sesungguhnya bagi Timnas Indonesia.

Kemenangan atas Oman diharapkan tak membuat Timnas Indonesia terlena. Ketum PSSI Erick Thohir meminta fokus lawan Mozambik.

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