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Erick Thohir Minta Timnas Indonesia Mengalahkan Malaysia, Kalau Gagal?

Erick Thohir Minta Timnas Indonesia Mengalahkan Malaysia, Kalau Gagal?
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Skuad Timnas Indonesia. Foto: Instagram/@erickthohir

jpnn.com - JAKARTA - Ketum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia meraih kemenangan melawan Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026.

Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu menilai komposisi pemain yang dibawa John Herdman sudah cukup mumpuni untuk bisa mengalahkan tim Negeri Jiran.

Terlebih semangat para pemain bakal membara mengingat 56 ribu penggemar akan hadir mengawal skuad Garuda berlaga melawan Malaysia.

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“Laga Indonesia melawan Malaysia menjadi pertandingan yang sangat menarik. Ini bukan hanya soal tiga poin, tetapi juga pertandingan dengan sejarah rivalitas yang panjang,” ujar Erick.

“Kedua tim sama-sama menang pada pertandingan pertama, jadi, saya yakin pertandingan akan berlangsung sangat kompetitif," imbuhnya.

Erick meminta seluruh pemain Timnas Indonesia untuk tampil dengan konsentrasi penuh, disiplin dan semangat juang tinggi. 

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Jika Timnas Indonesia gagal menang atau bahkan sampai kalah, maka peluang Kevin Diks dan kolega melangkah ke final akan melalui aral melintang.

Saat ini Timnas Indonesia kalah produktivitas gol melawan Malaysia.

Ketum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia mengganyang Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026, Senin (28/9)

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