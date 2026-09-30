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Erick Thohir Minta Timnas Indonesia Tak Berhenti Berjuang

Erick Thohir Minta Timnas Indonesia Tak Berhenti Berjuang
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Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir saat ditemui seusai menyaksikan pertandingan Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (29/9) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Hasil imbang Timnas Indonesia melawan Malaysia membuat persaingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 belum berakhir.

Malaysia dan Indonesia sama-sama mengoleksi empat poin setelah menjalani dua pertandingan. Namun, Harimau Malaya berada di puncak klasemen karena unggul selisih gol.

Pada laga terakhir, Malaysia akan menghadapi Singapura, sedangkan Indonesia bertemu Bangladesh.

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Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta skuad asuhan John Herdman tidak meremehkan Bangladesh pada pertandingan terakhir.

Meski di atas kertas Garuda jauh lebih diunggulkan, Bangladesh tetap berpeluang memberikan kejutan dalam pertandingan.

"Tinggal bagaimana nanti lawan Bangladesh, kita tidak boleh anggap remeh. Tadi Pakistan lawan Filipina saja 2-2. Artinya, Bangladesh juga tidak boleh dipandang sebelah mata," kata Erick di Bandung, Rabu (30/9/2026).

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"Kita harus fight, mudah-mudahan Malaysia dan Singapura juga fight sama-sama. Kita lihat nanti hasilnya," lanjutnya.

Pria yang akrab disapa ET itu menegaskan peluang Indonesia untuk meraih tiket ke final masih terbuka. Namun, dia meminta seluruh pemain tetap berjuang karena laga terakhir akan menjadi penentu.

Ketum PSSI Erick Thohir mengingatkan Timnas Indonesia untuk tidak meremehkan Bangladesh di laga penentuan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

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