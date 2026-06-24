Erick Thohir Pastikan Timnas Indonesia Absen di Asian Games 2026

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora, Erick Thohir, memastikan Timnas Indonesia U-23 tidak akan tampil di cabang sepak bola putra Asian Games 2026 di Jepang.

Pernyataan Erick sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi mengenai peluang Garuda Muda berpartisipasi dalam ajang olahraga terbesar di Asia tersebut.

Menurutnya, Indonesia memang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan penyelenggara dan AFC.

"Tidak. Memang dari aturan Asian Games dan AFC sudah ada keputusan seperti itu," kata Erick saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

"Karena aturan," imbuhnya.

Absennya Indonesia disebut berkaitan dengan aturan baru yang membatasi peserta sepak bola putra Asian Games 2026. Hanya negara-negara yang berhasil lulus ke putaran final AFC U-23 Asian Cup 2026 yang berhak tampil.

Skuat Garuda Muda gagal mengamankan tiket tersebut.

Saat tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, Indonesia yang kala itu dilatih Gerald Vanenburg hanya mampu finis sebagai runner-up grup di bawah Korea Selatan.